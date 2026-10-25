Reconoce René Chavira a mujeres ganaderas en tercer foro de MUGAM

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2027.- René Chavira, alcalde de Chihuahua Capital, felicitó y reconoció a las mujeres ganaderas de todo el estado en el Tercer Foro de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM).

En su mensaje, René Chavira detalló que el campo de chihuahuense tiene rostro de mujer, ya que son trabajadoras y esforzadas, pues saben salir adelante para sus hogares.

“Porque reconocer su trabajo también significa acompañarlas y hacer equipo para que cada vez más mujeres encuentren en el campo un espacio donde puedan crecer y construir su futuro”, expresó el Alcalde.

Finalmente, las reconoció a todas por su gran labor, y extendió la mano para seguir trabajando juntos pues, desde el Gobierno Municipal, se apoya el campo en su agricultura, ganadería y para que las familias tengan mejor calidad de vida.

“A todas ustedes, grandes mujeres, gracias por su entrega y por seguir demostrando que la historia de la ganadería también la escriben las mujeres. Sigamos haciendo equipo para que su trabajo tenga el reconocimiento, las oportunidades y el lugar que merecen”, puntualizó.