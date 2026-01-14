Rinde protesta Roberto Fierro como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

El secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, rindió protesta como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), lo que fortalece la participación de Chihuahua en las acciones de control, transparencia y rendición de cuentas.

La ceremonia se realizó en el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, celebrada en la Ciudad de México, con la participación de representantes de las 32 entidades federativas.

En el evento estuvieron presentes la subsecretaria Anticorrupción, Guadalupe Araceli García Martínez, y el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.

Durante el acto se reconoció el trabajo de Chihuahua en materia de fiscalización, control interno, transparencia y rendición de cuentas, lo que posiciona a la entidad como un referente nacional en la materia.

La incorporación de Fierro Duarte representa un reconocimiento al compromiso institucional de Chihuahua con el uso responsable de los recursos públicos y la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno para prevenir y combatir la corrupción.