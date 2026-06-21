Uruguay vuelve a estancarse y no pasa del empate ante Cabo Verde

Uruguay quedó al borde del fracaso este domingo en el Mundial 2026, luego de empatar 2-2 ante Cabo Verde en buen partido del Grupo H, disputado en el Estadio Miami.

El juego empezó muy cerrado en los primeros minutos, pero los africanos pegaron primero.

Corría el minuto 21 cuando Kevin Pina sorprendió a los sudamericanos con un tiro libre lejano, en colaboración con la barrera.

La segunda mitad trajo a dos equipos intensos, consecientes de jugarse sus aspiraciones en el torneo.

Los caboverdianos no bajaron los brazos y lograron la igualada al 61′ a través de Helio Varela, merced de un craso error compartido en la salida charrúa de Matías Olivera y el arquero Muslera.

Poco después, los del Continente negro se salvaron tras un ‘oso’ de Vozinha y el gol rival; sin embargo, se marcó un cerrado offside que invalidó la anotación.

El resto del trámite fue peleado, con más dominio y ‘producción’ de los uruguayos, que, no obstante, carecieron de ‘punch’.

Las ‘tablas’ quedaron sentenciadas en la casa de los Delfines de Miami y ambas selecciones se jugarán el todo por el todo por el pase a Dieciseisavos de Final en su último partido de la primera ronda: Uruguay ante España y Cabo Verde ante Arabia Saudita, que también llegará con posibilidades matemáticas de avanzar.