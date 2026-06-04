Ricardo Monreal es el nuevo Varguitas, hizo un Frankenstein constitucional para blindar a los narcopolíticos de Morena: GPPAN

Ante la reforma al artículo 41 de la Constitución, en donde los legisladores de la 4T adicionaron un párrafo para anular elecciones en caso de “intervención extranjera”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, afirmó que lo que hicieron fue “un Frankenstein constitucional para blindar a los narcopolíticos de Morena”.

“Ahora cualquier cosa para ellos va a ser injerencia extranjera. Ricardo Monreal hizo un Frankenstein a la Constitución. ¿Por qué la urgencia de Monreal y de Morena de sacar esta legislación y este cambio constitucional al vapor? Ya saben el problema que tienen, y el problema es el vínculo con el narcotráfico, es esa vinculación de gobernadores morenistas y de funcionarios que están vinculados con el crimen organizado”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador legislativo argumentó que Monreal “es el Varguitas de la Constitución, porque lo que no les conviene, lo arrancan de la Constitución. Pero van a seguir cayendo. Morena está vendiendo el dulce envenenado, quieren blindar a los narcopolíticos de Morena. Fue una reforma al vapor, mal hecha”.

“Esta reforma pretende blindar al crimen organizado de sus vínculos con Morena. Señalar que Morena sigue en su agenda con el narco, ahora protegiendo al narcotráfico desde la Constitución. Monreal es el nuevo Varguitas, no es tonto, es abusón”, recalcó Alfredo Chávez.