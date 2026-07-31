Cae 30.7% anual utilidad neta de la CFE durante el primer semestre

Al cierre del primer semestre del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó una utilidad neta de 47,623 millones de pesos, misma que tuvo una caída de 30.6% en comparación con los 68,690 millones de pesos de la primera mitad del 2025.

Con este resultado, la empresa acumuló dos años consecutivos en situación de rendimiento para la primera mitad del año, luego de que en el 2024 registró una pérdida neta de 76,690 millones de pesos, la segunda mayor en su historia sólo superada por la pérdida de 96,781 millones del primer semestre de atípico 2020 en que cayeron drásticamente las ventas de la empresa por el cese de múltiples actividades industriales derivado de la pandemia del Covid-19.

Los ingresos por venta de energía y gas natural de la empresa en la primera mitad del 2026 fueron de 332,229 millones de pesos, lo que también significó una reducción, de 2.2%, en relación con los 339,734 millones de pesos que reportó en el mismo periodo del año pasado.

La estatal eléctrica tuvo un costo de ventas de 249,368 millones de pesos de enero a junio, lo que implicó también una baja, de 8.3% en comparación con los 339,734 millones de pesos del mismo lapso del 2025.

Sólo en el segundo trimestre del año, la CFE tuvo una utilidad neta de 48,025 millones de pesos, misma que fue 43.3% menor a la utilidad de 84,782 millones de pesos del segundo trimestre del 2025.

Los ingresos durante este segundo cuarto del año fueron de 172,579 millones de pesos, con una caída de 1.2% en comparación con los 174,744 millones de pesos del segundo cuarto del 2025.

Pero en este trimestre el costo de ventas sí aumentó: en 0.8% para situarse en 46,020 millones de pesos, en contraste con los 45,645 millones de pesos del mismo periodo del año pasado.

La empresa atribuyó la situación principalmente a una menor utilidad cambiaria derivada del comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense. En el segundo trimestre del 2026, la utilidad cambiaria fue de 21,321 millones de pesos, por debajo de los 57,704 millones de pesos reportados un año antes.

A la vez, la CFE explicó que las ventas de energía eléctrica se mantuvieron estables respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 244,519 millones de pesos, impulsadas principalmente por un crecimiento de 10.1% en las ventas al sector doméstico, lo que compensó los menores ingresos por la comercialización de combustibles a terceros y los servicios de transporte de energía.

La empresa destacó en un comunicado que su margen de ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) acumulado llegó a 119,022 millones de pesos, el nivel más alto para un primer semestre desde 2018.

En tanto, al cierre de junio, la deuda total de la CFE se ubicó en 481,448 millones de pesos, una reducción de 0.3% respecto al cierre de 2025, mientras que el efectivo y equivalentes aumentaron 17.5%, hasta 171,799 millones de pesos.

En su reporte, la empresa eléctrica del Estado mexicano informó que presta servicio de energía eléctrica a 50.1 millones de clientes, un incremento anual de 1.5%, mantiene una cobertura eléctrica de 99.87% de la población en México, con una capacidad instalada que supera los 64,000 megawatts.