Revisión en Cereso de Aquiles, aseguran 35 armas hechizas y 1 teléfono

Como parte de las acciones para fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad de los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, realizó este miércoles una revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

La intervención inició a las 06:00 horas y concluyó a las 08:15 horas, con la participación de 119 elementos del Sistema Penitenciario, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y personal de Despliegue Policial, quienes ingresaron a los módulos 1, 2, 3 y 4 del centro penitenciario.

El operativo tuvo como objetivo detectar y retirar objetos no permitidos o prohibidos, además de contribuir al mantenimiento de las condiciones de seguridad y control al interior del centro penitenciario.

Durante la revisión fueron inspeccionadas 780 personas privadas de la libertad y 176 estancias, lo que permitió asegurar y retirar un total de 40 objetos, entre ellos 33 puntas hechizas, dos lanzas hechizas, un aparato telefónico, cinco bocinas hechizas y dos resistencias hechizas.

De acuerdo con el reporte operativo, la mayoría de las puntas hechizas fueron localizadas en el área de sistemas (SAIT).

En la intervención también fueron retirados artículos considerados como basura o no permitidos, entre ellos imágenes hechizas, prendas de vestir de colores no autorizados y juegos de mesa hechizos, los cuales fueron destruidos conforme a los procedimientos correspondientes.

El operativo contó con la participación de 70 elementos del Sistema Penitenciario y tres vehículos oficiales; 33 elementos de DEFENSA, entre un capitán segundo de Caballería, un oficial y 32 elementos de tropa, además de seis vehículos; así como 14 elementos de Despliegue Policial y cuatro vehículos.

La revisión se desarrolló con la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el propósito de contribuir a que la intervención se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable y con respeto a los derechos humanos.

La SSPE, bajo la conducción de Gilberto Loya, mantiene este tipo de revisiones extraordinarias como parte de las acciones de coordinación institucional encaminadas a prevenir el ingreso, posesión y circulación de objetos prohibidos, así como a preservar condiciones adecuadas de seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del estado.