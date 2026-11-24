El alcalde capitalino René Chavira Venzor, informó que revisará el caso del policía municipal César Omar Becerra Torres, quien enfrenta un proceso de desalojo de una vivienda, presuntamente relacionada con un crédito hipotecario que era cubierto mediante retenciones a su nómina.

Chavira señaló que se enteró del caso durante la mañana de este martes y solicitó a la Oficialía Mayor información sobre el esquema de descuentos que se aplicaban al salario del agente para el pago de la hipoteca, a fin de determinar si las retenciones cubrían la totalidad de la mensualidad o si existía algún faltante.

Explicó que busca conocer el estatus del crédito y las razones por las que habría surgido una solicitud de incumplimiento de pago, pues se trata de un programa que contemplaba a varios policías municipales y, hasta el momento, únicamente tiene conocimiento de este caso.

Asimismo, indicó que el desalojo no se concretó, por lo que instruirá que el agente sea citado nuevamente en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se le ofrecerá asesoría jurídica, además de solicitar la intervención del Oficial Mayor y del secretario del Ayuntamiento para conocer las alternativas legales que puedan brindarle apoyo.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, acompañará la revisión del caso y las gestiones de apoyo al elemento, en tanto se esclarece la situación del crédito hipotecario y las condiciones en las que se encuentra la vivienda del policía, quien cuenta con una trayectoria en la corporación desde 1998.

La administración municipal buscará conocer a fondo las circunstancias del caso y determinar qué respaldo institucional puede ofrecer al agente ante la situación que enfrenta.