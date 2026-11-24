Con una ponencia enfocada en la salud mental y la prevención de agresiones en el noviazgo juvenil, la doctora Karla Nayeli Sánchez Covarrubias, académica de la Facultad de Enfermería y Nutriología (FEN) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), participó en el IV Congreso de la Asociación Brasileña de Investigación en Prevención y Promoción de la Salud (BRAPEP), celebrado en Recife, Brasil.

Durante el encuentro internacional, desarrollado bajo el lema “Cuidado en red: conexiones para la equidad, la democracia y el buen vivir”, la investigadora presentó el trabajo titulado “Violencia en las relaciones afectivas durante la adolescencia: desafíos para la promoción de la salud mental y la prevención”, analizando el impacto emocional que estas dinámicas generan en los jóvenes.

En su exposición, Sánchez Covarrubias enfatizó la necesidad de detectar estas conductas de manera temprana mediante estrategias interdisciplinarias, planteando el uso responsable de la inteligencia artificial y las herramientas digitales como aliados clave para la atención oportuna antes de que las víctimas soliciten ayuda.

La intervención académica permitió estrechar lazos de colaboración internacional en materia de investigación preventiva, reafirmando el compromiso de la Facultad de Enfermería y Nutriología por proyectar el trabajo de su planta docente en foros globales que promueven entornos seguros y bienestar social.