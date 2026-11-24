Después de que Cruz Pérez Cuéllar se registrara de manera oficial para ser el precandidato de Morena y del Verde a la gubernatura, el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que “Cruz lo está haciendo muy bien y vamos a seguir mejor”, además de resaltar que se ha reunido con las diversas expresiones al interior del partido en busca de la unidad del movimiento.

“El coordinador, bien, me parece incluso que va solo, me parece que Cruz va solo, miren, se le recibe bien en cada municipio por pequeño que sea, lo estuve viendo en municipios como Cusihuiriachi, Nonoava”, expresó Estrada Sotelo.

Asimismo, el coordinador legislativo de Morena agregó que Pérez Cuéllar “trae una agenda importante, me parece que Cruz lo está haciendo muy bien,

además está reuniéndose con todas las expresiones del partido, tuvo una reunión y a mí me da mucho gusto que haya tenido una reunión con expresiones de compañeras y compañeros fundadores, entonces, vamos bien y vamos a seguir mejor”.

Además y respecto a la reunión que ayer sostuvieron dirigentes estatales de Morena, coordinadores en Congresos locales y representantes ante los órganos electorales, Estrada Sotelo recordó que Morena tiene la mayor estructura y organización partidista, por lo que eso no les preocupa, ya que la “unidad se construye todo los días”.