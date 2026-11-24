Padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 74 lanzaron un llamado para que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) solucione la falta de personal, antes de que procedan a una manifestación.

Señalan que en el plantel hay docentes y prefectos con incapacidades que provocan que sus hijos e hijas pierdan clases en asignaturas como matemáticas, biología y química.

Uno de los casos se trata de una docente que desde el ciclo escolar anterior se encuentra incapacitada, en enero asistió a dar clases alrededor de un mes y a la fecha sigue con una incapacidad vigente.

Al respecto, solicitan que las plazas se cubran cuando menos con interinatos para que las y los estudiantes no pierdan clases.