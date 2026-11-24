El Gobierno Municipal de Namiquipa enfrenta dificultades financieras para cubrir los compromisos laborales de fin de año, incluidos los sueldos y aguinaldos de sus trabajadores, por lo que el alcalde Adrián Ruiz Lucero pretende recurrir a la contratación de un préstamo para obtener los recursos necesarios.

La situación generó cuestionamientos durante una sesión de Cabildo, donde la síndica municipal, Dulce Gisell Ortega Márquez, señaló que la administración debió prever desde el inicio del ejercicio fiscal los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones.

“El aguinaldo y la nómina de cierre de ejercicio no son una contingencia meteorológica ni un acontecimiento imprevisible”, expresó al cuestionar que el Ayuntamiento llegue a finales de noviembre sin liquidez suficiente para cubrir sus compromisos.

La funcionaria advirtió que recurrir a financiamiento para pagar prestaciones que debieron estar contempladas en el presupuesto refleja deficiencias en la planeación financiera y en el manejo de los recursos municipales.

Además, alertó sobre las consecuencias que podría tener esta decisión para las finanzas del municipio, pues los intereses y comisiones del préstamo terminarían representando un costo adicional para los habitantes de Namiquipa.

También cuestionó que la operación financiera pueda comprometer recursos destinados a obra pública, programas sociales y servicios para la comunidad.

Ante este escenario, la Sindicatura anunció que revisará el origen de la falta de liquidez, el costo total del financiamiento y si existieron reasignaciones presupuestales de recursos destinados al pago de servicios personales.

La contratación del préstamo, recordó, deberá ajustarse a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios. De acuerdo con lo expuesto ante el Cabildo, el financiamiento tendría que quedar liquidado a más tardar en junio de 2027.

Mientras tanto, la falta de previsión financiera coloca al Ayuntamiento ante la necesidad de endeudarse para cumplir con obligaciones laborales que debieron estar presupuestadas, en una operación cuyo costo y repercusiones para las finanzas municipales todavía deberán aclararse.