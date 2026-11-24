Con la finalidad de que las convocatorias, información difundida y actividades parlamentarias se desarrollen mediante formatos accesibles, el Congreso de Chihuahua reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para con ello facilitar que todas las personas puedan conocer y participar en diversos asuntos legislativos.

Fue la diputada Herminia Gómez Carrasco, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, quien presentó el dictamen ante el Pleno Legislativo, en el cual se refiere que la disponibilidad de un documento o convocatoria no garantiza por sí misma que todas las personas puedan comprender su contenido o acceder a él, y es por ello que con la reforma se busca eliminar las barreras de comunicación y facilitar el acceso efectivo a la información y a las actividades del Legislativo.

La modificación al artículo 129, en su fracción XXIV, se establece que la comunicación institucional deberá atender los principios de inclusión, claridad, comprensibilidad y accesibilidad universal, considerando las características y necesidades específicas de las personas destinatarias.

Para ello, se deberán incorporan formatos accesibles el sistema braille, la lectura fácil, los formatos aumentativos y alternativos de comunicación, la Lengua de Señas Mexicana, la audio-descripción, los subtítulos, la traducción, la interpretación y cualquier otro medio previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Se reconoce también la importancia de incorporar las necesidades de personas con discapacidad, neurodivergentes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas adultas mayores, sin limitar la accesibilidad a estos grupos, sino estableciendo una cobertura universal.

Cabe destacar que, para esta reforma, se llevó a cabo un proceso de participación, consulta estrecha y colaboración activa de personas con discapacidad, realizado durante junio y julio del presente año en Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Juárez e Hidalgo del Parral, el cual contó con la participación de 284 personas, mismas que estuvieron de acuerdo en las adecuaciones a la Ley.

Dentro de los artículos transitorios, se estableció que la Secretaría de Administración del Congreso, deberá coordinarse con las áreas competentes para realizar las acciones necesarias para el cumplimiento a las disposiciones referidas.