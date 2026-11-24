En rueda de prensa Adrián Haddad presidente de Amda, Juan Carlos Montaño de CMIC , Jorge Treviño Portilla de Coparmex y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares comentaron que hay empleos y empresas en riesgo si se da este posible incremento al salario mínimo pues no hay un control.

Aseguran que la Inteligencia Artificial y la tecnología podría ser una alternativa para las empresas ante las normas nuevas del gobierno federal, por lo cual el sector empresarial busca mantener los empleos.

“El incremento al salario mínimo va siempre del 12 para arriba, va de dos dígitos” comentó Treviño.

Cabe destacar que la iniciativa privada menciona que es necesario dar paso a buenas políticas con deducción de impuestos para el empresariado con el fin de dar un control y no solo afectar a los sectores empresariales sino a todos los ciudadanos pues se incrementan los precios de todos los productos.

En este sentido el principal afectado serán las micro y medianas empresas principalmente en la construcción.

Las empresas corren peligro de caer en la informalidad y por ello se caería de igual manera en el beneficio de los empleados y sus prestaciones.