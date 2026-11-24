Está mañana el gremio empresarial en pleno lanzó un llamado al gobierno federal en no incrementar más de un 6% el salario mínimo para el 2027.

En plena rueda de prensa Adrián Haddad presidente de Amda, Juan Carlos Montaño de CMIC , Jorge Treviño Portilla de Coparmex y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares lanzan este llamado ya que mañana se dará la sesión del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasami) por lo cual hacen este llamado de urgencia.

“Hemos hablado mucho del salario digno que por parte de coparmex nació esta idea en un empresario chihuahuense con un salario que se diera mejoras a las familias, antes cuando el salario mínimo era poco hoy es un salario cerca del salario digno”, comentó.

Asegura que el país pasa por un tiempo en el cual hay un estancamiento y con una reducción a la jornada laboral, así como cambios fiscales que vienen en 2027.

“No podemos exprimir más a la gallina de los huevos de oro, tenemos que tomar adecuaciones”, comentó.

Lo ideal para el sector empresarial sería incrementar solo un 6%, esto es de acuerdo a la inflación y 2 puntos más.