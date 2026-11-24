En Sesión Ordinaria el Congreso de Chihuahua, aprobó enviar al Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que propone incorporar las Auditorías de Género en la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el propósito de fortalecer la igualdad sustantiva y detectar desigualdades estructurales al interior de las instituciones públicas.

La diputada Joceline Vega Vargas, en representación de la Comisión de Igualdad Sustantiva, plantea adicionar diversas disposiciones a la legislación general para establecer las Auditorías de Género como mecanismos técnicos de diagnóstico, análisis y evaluación que permitan identificar brechas, prácticas institucionales y condiciones que generan desigualdad entre mujeres y hombres.

Resaltó que, aunque hay avances legislativos y políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres, aún existen desigualdades dentro de las instituciones, por lo que resulta necesario contar con herramientas que permitan revisar periódicamente su funcionamiento y establecer acciones de mejora.

Destacó que de acuerdo a información planteada en la iniciativa que dio origen a la propuesta, Chihuahua tiene la experiencia en la materia, dado que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres ha desarrollado estos ejercicios en distintas instituciones públicas, en donde se han practicado 19 auditorías, entre ellas una en el propio Congreso del Estado.

Las auditorías tendrían un carácter técnico, participativo y preventivo, por lo que no buscan sancionar a las instituciones, sino identificar áreas de oportunidad, formular recomendaciones y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la administración pública.

En este sentido, de aprobarse la iniciativa, sería la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal la instancia encargada de planear e instrumentar los mecanismos, en coordinación con las Unidades de Igualdad de Género, los órganos de control interno y las dependencias correspondientes.

Asimismo, se plantea que los entes públicos colaboren proporcionando la información requerida, analicen las observaciones y atiendan las recomendaciones derivadas de los informes de resultados, dentro del ámbito de sus competencias.

Con esta iniciativa al Congreso de la Unión que busca adicionar al artículo 5, la fracción XI; y al Título V, un Capítulo Segundo, denominado “De las Auditorías de Género” integrado por los artículos 50, 51, 52 y 53, todos de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se pretende poner a consideración del ámbito federal la experiencia desarrollada en la entidad y contribuir a que la igualdad sustantiva se traduzca en acciones institucionales medibles, verificables y permanentes.

Cabe destacar que fueron las diputadas Alma Yesenia Portillo Lerma (MC), Joceline Vega Vargas (PAN), Nancy Janeth Frías Frías (PAN), Yesenia Guadalupe Reyes Calzadíaz (PAN), e Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), las iniciadoras de la propuesta.