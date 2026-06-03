Marco Bonilla amplía ventaja dentro del PAN; encuesta coloca a PAN y Morena en empate técnico rumbo a 2027

La más reciente encuesta estatal de Rubrum muestra un escenario cada vez más cerrado rumbo a la elección de gobernador de Chihuahua, con Morena y el PAN prácticamente empatados en la intención de voto, mientras Marco Bonilla fortalece su posición como el perfil mejor evaluado del panismo para encabezar una eventual candidatura.

De acuerdo con la medición levantada el 1 de junio de 2026, Morena registra 38.5 por ciento de intención de voto y el PAN 37.6 por ciento, una diferencia de apenas 0.9 puntos porcentuales, dentro del margen de error del estudio.

Los resultados reflejan además una tendencia de reducción en la ventaja de Morena. Mientras el PAN ha mostrado crecimiento sostenido durante los últimos meses, Morena registra una disminución respecto a mediciones anteriores, lo que ha llevado a que ambas fuerzas políticas se encuentren hoy en un escenario de empate técnico.

En el análisis de perfiles panistas para la gubernatura, Marco Bonilla se mantiene como el favorito indiscutible.

La encuesta lo coloca con 75.8 por ciento de las preferencias, una cifra que representa más de ocho de cada diez simpatizantes panistas que ya tienen definido un perfil. Muy por detrás aparecen Gilberto Loya con 8.6 por ciento, Daniela Álvarez con 5.8 por ciento, Santiago de la Peña con 5.3 por ciento y Jesús Valenciano con 4.5 por ciento.

La ventaja de Marco Bonilla supera los 67 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano y confirma el liderazgo que ha mantenido de forma consistente en las mediciones estatales realizadas durante los últimos meses.

Los resultados coinciden con una etapa en la que Chihuahua Capital se ha mantenido entre las ciudades mejor evaluadas del país en desempeño gubernamental, servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y percepción de seguridad, indicadores que han fortalecido el posicionamiento del alcalde a nivel estatal.