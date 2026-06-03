Concluye manifestación en Primaria Glafira Chávez, padres llegan a acuerdo con autoridades

Padres y madres de familia de la Primaria Federal “Glafira Chávez” anunciaron el fin de la manifestación tras llegar a un acuerdo con las autoridades educativas.

Desde ayer martes un grupo de padres y madres de familia tomaron la escuela para exigir la salida de la encargada de Intendencia al considerar que no era seguro que conviviera con menores de edad pues en su incapacidad médica se argumentó el motivo de paranoia.

Al respecto, hoy por la mañana personas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) acudió al plantón para iniciar el diálogo con las y los manifestantes.

En un inicio se ofreció llevar el asunto por la vía jurídica, sin embargo, las familias exigieron una solución inmediata por lo que se acordó reubicar a la encargada de Intendencia, quien a partir de mañana estará en otra área ajena a la escuela primaria.