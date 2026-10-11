Reunió Marco Bonilla a más de 15 mil chihuahuenses en Juárez durante su toma de protesta

Más de 15 mil chihuahuenses se congregaron en el Centro Histórico de Ciudad Juárez para acompañar a Marco Bonilla durante su toma de protesta como coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, en un encuentro que reunió a panistas de todo el estado y propició el reencuentro de antiguos compañeros de lucha que protagonizaron el histórico Verano Caliente de 1986.

Durante su mensaje, Bonilla destacó que Ciudad Juárez fue uno de los principales escenarios de la lucha por la democracia y la alternancia política en México, cuando miles de ciudadanos, encabezados por figuras como Francisco Barrio Terrazas y Luis H. Álvarez, alzaron la voz contra la corrupción, la crisis económica y el control de las instituciones por parte de un solo partido.

Al elegir nuevamente a la frontera como sede de este encuentro, señaló que el legado de aquellos años cobra relevancia ante el panorama político actual y la concentración del poder que, afirmó, representa Morena. Recordó que la lucha democrática de Chihuahua inspiró a ciudadanos de otras entidades a exigir respeto a su voluntad y a su derecho de decidir libremente.

Este encuentro permitió el encuentro de compañeros de lucha de aquel “verano caliente del 86” porque justo en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, volvieron a reunirse panistas de Juárez, Delicias, Saucillo, Parral, Camargo que una vez gritaron juntos a una sola voz en apoyo a Francisco Barrio.

En ese sentido coordinador sostuvo que la aportación de Ciudad Juárez al desarrollo de Chihuahua y del país debe reflejarse en mejores condiciones de vida para sus habitantes, con inversiones en seguridad, infraestructura, escuelas y servicios públicos. En ese sentido, afirmó que los recursos generados por el trabajo de los juarenses deben traducirse en beneficios directos para sus colonias.

Bonilla también llamó a reflexionar sobre el estado que las actuales generaciones dejarán a sus hijas e hijos, y aseguró que Chihuahua no está destinado a resignarse ante sus problemas, sino a enfrentarlos con determinación, libertad y trabajo.

En materia de seguridad, advirtió que las familias chihuahuenses no quieren vivir bajo el temor que se experimenta en otras regiones del país, donde el crimen organizado y la violencia afectan la tranquilidad de las comunidades. Recalcó que no puede existir desarrollo económico cuando los negocios enfrentan extorsiones, las familias viven con miedo y los jóvenes no tienen garantizado regresar seguros a casa.

“Que quede absolutamente claro: a los delincuentes no se les abraza, mucho menos se pacta con ellos. A los delincuentes se les enfrenta”, afirmó, al subrayar que la protección de las familias debe ser una prioridad.

Finalmente, Bonilla resaltó el potencial económico del estado, por su ubicación fronteriza, su industria, su actividad agropecuaria y sus recursos naturales, pero principalmente por la capacidad de su gente. Sostuvo que Chihuahua tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes motores económicos de América Latina, atraer nuevas inversiones y generar empleos de calidad.