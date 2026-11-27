Chihuahua, Chih. — Un hombre de aproximadamente 55 años de edad perdió la vida la noche de este jueves tras ser atropellado sobre la carretera Juárez–Chihuahua, a la altura del kilómetro 24+500. La víctima fue identificada como Francisco Ramón Cañas, vecino de la comunidad de Los Hoyos (o Los Hoyitos), perteneciente al ejido de Ocampo.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, el conductor de una camioneta Chevrolet Express propiedad de la empresa Rollcar circulaba por el tramo carretero cuando, debido a la escasa visibilidad y la oscuridad de la zona, no logró percatarse de la presencia del peatón. Tras el impacto, el hombre fue proyectado varios metros hasta quedar tendido sobre el camellón central.

Paramédicos de Ángeles Blancos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el peatón ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional División Caminos y Carreteras, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo.