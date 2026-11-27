Chihuahua, Chih. — Dos fuertes accidentes viales se registraron casi de manera simultánea sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura de la planta tratadora de agua, dejando cuantiosos daños materiales y una persona lesionada; en el primer percance, ocurrido en sentido de este a oeste, colisionaron un Hyundai i10 y un Chevrolet Malibú sin heridos de gravedad.

Metros más adelante, en los carriles de oeste a este, el conductor de un Nissan March detuvo su marcha para tomar un retorno y fue impactado por un Chevrolet Aveo, lo que proyectó al primer vehículo fuera de la cinta asfáltica; aunque inicialmente se reportó como volcadura, se confirmó que fue una salida de camino.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron en el lugar al conductor lesionado sin que requiriera traslado hospitalario,mientras agentes de la Policía Vial abanderaron la circulación y levantaron los reportes correspondientes de ambos incidentes.