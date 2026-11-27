Caleb Williams comandó la remontada de los Osos de Chicago ante Detroit.

Detroit. Los dos primeros partidos de la jornada de la NFL en el Día de Acción de Gracias tuvieron un final agónico. Los Osos (9-2) se llevaron el triunfo 39-35 ante Detroit, gracias a un pase que su mariscal de campo Caleb Williams conectó con Rome Odunze a tres segundos del final, mientras Filadelfia (4-7) remontó 39-38 a Dallas (5-7) con un gol de campo.

Williams fue clave al completar 30 de 44 pases para 345 yardas, con dos envíos de touchdown, después de estar abajo por 11 puntos a mitad del cuarto periodo. Para asegurar la victoria y el primer lugar en la División Norte de la Conferencia Nacional , el pasador de los Osos elevó un pase a la esquina derecha de la zona de anotación y Odunze saltó para hacer la recepción, la cual se mantuvo tras una revisión.

Los Leones venían de ganar seis duelos seguidos, pero su defensiva no pudo parar a Chicago para sostener la victoria y celebrar otra actuación asombrosa de su corredor Jahmyr Gibbs, quien sumó 205 yardas por tierra en 21 acarreos y tres anotaciones.

Filadelfia logra histórica remontada ante Dallas

Ap

En el AT&T Stadium, los Vaqueros de Dallas desperdiciaron otra cómoda ventaja y sufrieron su séptima derrota de la campaña.

Las Águilas se repusieron de una diferencia de 21 puntos en la segunda mitad, gracias a que su pasador Joe Milton, quien es titular ante la baja de Jalen Hurts, cometió pocos errores y movió a su ofensiva en los momentos importantes.

Milton lanzó tres pases de anotación con sus receptores DeVonta Smith y Makai Lemon y anotó en una ocasión por la vía terrestre. Con dos minutos en el reloj intentó empatar el partido con una conversión de dos puntos tras anotar, pero no resultó exitosa.

Sin embargo, el ataque de Dak Prescott y compañía no fue capaz de consumir el tiempo restante y le dieron oportunidad a Milton de llegar a zona de gol de campo en la útima serie ofensiva para que el pateador Jake Elliot sentenciara el mayor regreso en la historia del Día de Acción de Gracias.