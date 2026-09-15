Restaurante Las Brasas retoma actividades luego de clausura; Canaco pide piso parejo a Protección Civil Municipal

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que no hay piso parejo para el comercio formal esto debido a que Protección Civil Municipal dio una clausura en días pasados.



“El piso no es parejo que los informales pueden laborar como quiera, es el restaurante Las Brasas”, comentó.



Asegura que se han dado cierres de comercios en el centro, lo cual es un golpe para la formalidad, destacando que un restaurante en el centro cerró momentáneamente por el proceso de requerimientos por parte de la autoridad municipal, actualmente se encuentra laborando con normalidad.



La autoridad municipal informó que la clausura de Las Brasas fue por no atender una falta administrativa.