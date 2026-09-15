Impulsa José Luis Villalobos inclusión y protección de niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónico-degenerativas

El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, emitió un voto razonado a favor del dictamen que busca fortalecer la protección, inclusión y bienestar de niñas, niños y adolescentes que viven con enfermedades crónico-degenerativas, con especial énfasis en quienes enfrentan diabetes.

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, Villalobos García destacó que esta medida representa un paso fundamental para garantizar que la niñez y adolescencia chihuahuense pueda desarrollarse plenamente, sin enfrentar discriminación, exclusión o situaciones de riesgo dentro de los espacios educativos.

El legislador señaló que esta adición no surge de manera aislada, sino que forma parte de un trabajo legislativo que busca construir una respuesta integral ante una problemática que afecta directamente a las familias de Chihuahua.

Recordó que anteriormente se aprobó una reforma a la Ley Estatal de Salud para crear el Programa Estatal de Diabetes Infantil, iniciativa que sentó las bases para fortalecer las acciones de prevención, concientización y no discriminación.

“Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de diabetes infantil, lo cual convierte a este dictamen en una respuesta impostergable y necesaria para proteger el interés superior de la niñez”, expresó.

Villalobos García enfatizó que el avance alcanzado en materia de salud requería de un complemento en el ámbito educativo, debido a que salud y educación deben trabajar de manera coordinada para garantizar una atención integral.

Explicó que el dictamen permite fortalecer la coordinación entre la autoridad educativa y la Secretaría de Salud, con el objetivo de que las disposiciones establecidas en la legislación puedan traducirse en acciones concretas dentro de los planteles educativos.

“Estamos dotando a la autoridad educativa de la facultad expresa para coordinarse con la Secretaría de Salud y hacer realidad, en cada plantel, lo que ya es un mandato de ley”, sostuvo.

El diputado priista destacó que la escuela debe ser un espacio seguro y protector para las niñas, niños y adolescentes, donde puedan desarrollarse plenamente independientemente de la condición de salud que enfrenten.

“Debemos garantizar que la escuela sea un segundo hogar, un lugar donde nuestras niñas, niños y adolescentes se sientan protegidos y puedan desarrollar todo su potencial, sin miedo a la discriminación o al desconocimiento”, afirmó.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, al considerar que el análisis y estudio del dictamen permitieron construir una propuesta sólida frente a una necesidad social que requiere atención.

Finalmente, José Luis Villalobos García reiteró su compromiso de continuar impulsando desde el Congreso del Estado iniciativas que coloquen en el centro de las decisiones públicas el interés superior de la niñez chihuahuense.

“Con la convicción de que estamos legislando por el interés superior de la niñez chihuahuense, reitero que mi voto es a favor del presente dictamen. Invito a todas y todos ustedes a que nos sumemos a esta causa y consolidemos juntos un sistema educativo más inclusivo y protector”, concluyó.