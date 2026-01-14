Responde DSPM por policía detenido en EU; brindarán respaldo hasta no aclararse situación

El jefe de la Policía Municipal, Julio César Salas, tras darse a conocer la información en que uno de sus elementos de la DSPM había sido detenido en Estados Unidos, aclaró que se trata de un policía que tiene todos sus documentos en orden, los recientes exámenes de confianza aprobados y, que su viaje a EU fue para ir a comprar unas piezas automotrices. Dejó claro que, aunque no se sabe el motivo por el cual fue arrestado, la Dirección le brinda apoyo jurídico en lo que se resuelve su situación.

“Es un compañero puntual, siempre atento, llegaba temprano, todo lo que nos da el comportamiento erróneo que pueda dar una consecuencia como esta, el compañero pues se mantenía bien”, citó.

Cabe recordar que el policía, Luis Alberto Morales Soto, había sido reportado como desaparecido, de acuerdo a la notificación de su familia el mismo ya fue localizado y a decir de ellos se encuentra detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo con datos proporcionados por familiares y su propio equipo de trabajo, el elemento había viajado a Estados Unidos en sus días de descanso, con el propósito de adquirir una pieza para la reparación de un automóvil, sin embargo perdieron contacto con él, y al deber presentase a laborar, no lo hizo, motivo por el cual la familia presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El día de hoy por información de su familia, se notificó que el elemento se encuentra detenido en El Paso, Texas, por lo que se han activado los protocolos necesarios para dar seguimiento a su situación jurídica, así mismo en las próximas horas se dará parte a las autoridades del Órgano Interno de Control, para realizar los tramites conducentes debido a que no se ha presentado a laborar.

El agente, Luis Alberto Morales Soto, está asignado a grupos de guardia y custodia de funcionarios y ha rotado por varios equipos y lugares de asignación.

Hasta el momento de manera oficial no se tiene conocimiento de la causa de su detención, si fue debido a su situación migratoria o bien la posible comisión de algún delito.

Al conocer la noticia por parte de su familia la DSPM, de inmediato activó los protocolos para retirar el radio asignado, así como el arma de cargo.

Por respeto al debido proceso y a la privacidad de las personas involucradas, quedamos a disposición de lo que demande la autoridad correspondiente.

¿Es escolta? –No se habla de un personal que sólo se encargue de la seguridad de un funcionario, hay quienes cuidan un edificio, hacen sus tareas de patrullaje, es una rotación constante. Los exámenes de confianza nos dan mucho, ustedes saben que, al cierre del año, desarmamos a diez compañeros que traían problemas con los exámenes de confianza y es así como estamos actuando.

Caiga quien caiga

Salas González, quien dio atención a la prensa esta mañana, puntualizó que la DSPM ante cualquier situación tiene que dar la cara. Confió en que la situación del Policía no sea grave en el vecino país, de resultar lo contrario, la DSPM no tolerará malos actos.