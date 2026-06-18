Respecto mucho a las personas y su capacidad intelectual: Loya respone a Cruz Pérez por Torre Centinela

El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya Chávez reaccionó ante las declaraciones que dio el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar esto al mencionar que de llegar a la gubernatura se cambiaria Torre Centinela por una torre departamental, el líder de la policía estatal dejo entre dicho la capacidad intelectual del morenista.

“La verdad es que yo respeto mucho a las personas y su capacidad intelectual”, comentó.

Sin dar más comentarios y de manera seria, el funcionario estatal dejó un mensaje de respeto a los comentarios de Pérez Cuellar.

El alcalde con licencia había señalado en días pasados que diche torre pasaría a manos de Infonavit para hacerla departamental ya que no ve un beneficio con su construcción, este proyecto fue impulsado por la SSPE y promete llegar a ser punta de lanza nacional en seguridad y tecnología.