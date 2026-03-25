Respalda PT Plan B sin revocación

El Partido del Trabajo (PT), a través de su líder en el Senado, Alberto Anaya, confirmó que dará sus votos a favor del “Plan B” electoral de la Presidenta Sheinbaum, pero solo en lo general, sin respaldar la revocación de mandato prevista para junio de 2027.

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Durante su discurso en tribuna en la Cámara alta, Anaya expresó que el visto bueno del PT se dará durante la votación en lo general de la reforma, pero, cuando en lo particular se vote para reformar el artículo 35 constitucional, votarán en contra.

Este miércoles se reveló que, tras días de desacuerdos, el PT logró que se reservara la revocación de mandato de la votación en lo general.

“Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución, que hoy se presenta”, expresó.

“También señalamos, que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”.

Mientras el PVEM no tuvo problema en respaldar por completo la reforma, los petistas están en contra de la revocación de mandato debido a que consideran que la promoción que haga la Presidenta Sheinbaum durante campaña afectará los votos a sus partidos, y Morena podría obtener más apoyo.

El capítulo que sí respaldarían los petistas abarca lo que concierne a limitar a 15 el número de regidurías y, para consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y Oples.

Así como también, la eliminación de seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales y prestaciones no previstas en la ley.