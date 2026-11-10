Rescatan a otra víctima tras enfrentamiento en Aldama, grupo criminal sería el mismo que atacó la semana pasada

Derivado del operativo interinstitucional de seguridad que se mantiene desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Aldama, se logró el rescate de dos personas que estaban privadas de su libertad y la detención de tres personas, el aseguramiento de 2 vehículos, diversos explosivos adaptados para lanzamiento desde dron, y un importante arsenal de armas, cargadores abastecidos y equipo táctico.

Como consecuencia de este operativo coordinado, y de acuerdo con información preliminar, se registro un enfrentamiento armado entre las fuerzas especiales y civiles armados, agresión que fue neutralizada en el momento y que concluyó sin personas fallecidas o lesionadas, esta célula criminal podría estar relacionada con otro enfrentamiento con las fuerzas del orden la semana pasada.

En la zona se ha instruido reforzar el operativo interinstitucional, con la finalidad de garantizar la seguridad en el municipio y zonas aledañas, así como fortalecer la búsqueda de posibles involucrados y preservar los indicios para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las personas detenidas, así como las armas, explosivos, drogas, vehículos y demás evidencias aseguradas, serán puestas a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente.