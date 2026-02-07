Rescatan a joven lesionada tras caída durante senderismo en el Cerro Grande

La tarde de este sábado se registró una movilización de cuerpos de emergencia luego de que una joven mujer resultara lesionada tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en el Cerro Grande.

De acuerdo con información preliminar, la mujer se encontraba acompañada de otros dos hombres cuando, por causas aún no determinadas, cayó de una altura aproximada de cinco metros, lo que le provocó diversas lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) se trasladaron hasta el punto donde se encontraba la joven herida, logrando acceder a la zona para brindarle atención prehospitalaria.

Tras ser estabilizada en el lugar, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para su descenso y posterior traslado, a fin de que recibiera atención médica especializada.