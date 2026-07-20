Rescatan a hombre en agonía al norte de la capital; días antes habría resultado lesionado en incendio

Un hombre de 49 años en situación de calle sufrió graves quemaduras hace tres o cuatro días, luego de prender una fogata e intentar avivarla arrojándole aceite en un lugar donde pernoctaba en un terreno baldío de la colonia Francisco Ruiz Massieu, cerca del puente de Venceremos y Nogales.



Durante un patrullaje rutinario, personal del Ejército Mexicano lo localizó en estado agonizante dentro de un refugio hecho con tablas de madera. El hombre se quejaba de un fuerte dolor en una de sus piernas.



Tras el descubrimiento, se desplegó un operativo coordinado entre elementos del Ejército, policías municipales y estatales.



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios en el sitio y lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.