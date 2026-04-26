Rescatan a 42 perros en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, Veracruz, se llevó a cabo el rescate de 42 perros que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato al interior de un domicilio.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos indicó que este operativo representa el segundo cateo de esta naturaleza realizado en el municipio.

La intervención fue resultado de la judicialización de una carpeta de investigación y la ejecución de una orden de cateo. El procedimiento derivó de una denuncia presentada por el Gobierno municipal, la cual se originó a partir de un reporte ciudadano previo.

En la diligencia participaron diversas instituciones y corporaciones especializadas: Jefatura de Protección, Sanidad y Control Animal municipal; Fiscalía de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Zona Sur y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales; elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de agentes de Seguridad Pública y personal de servicios periciales.

Las autoridades ministeriales y municipales que ingresaron al inmueble confirmaron que los 42 caninos se hallaban en situación de hacinamiento y maltrato.

Tras el aseguramiento, los perros fueron trasladados al Centro de Protección Animal de Coatzacoalcos para recibir atención y quedar bajo resguardo oficial.

El Gobierno municipal subrayó que estas acciones reafirman una política de cero tolerancia ante actos que atenten contra el bienestar animal en la localidad.

Con información de López-Dóriga Digital