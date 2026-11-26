Durante el tercer trimestre del año el mercado laboral mexicano moderó la creación de empleo, pero durante los primeros nueve meses del año se observa un repunte notable frente a la atonía del mismo período del 2025.

De julio a septiembre se incorporaron 122,348 personas a la población ocupada en comparación con el trimestre previo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). La cifra es inferior a la incorporación alcanzada en el segundo trimestre, con 487,434 ocupados.

Sin embargo, durante los primeros nueve meses del año el balance es favorable, con una generación de 376,588 empleos, que supera con creces los 45,903 empleos que se crearon en el mismo lapso del 2025, aunque la cifra no llega a la mitad de los casi 820,000 empleos creados a septiembre del 2023.



Desde otra arista, entre septiembre del 2026 y septiembre del 2025 se reporta un acumulado de 628,993 empleos generados, un nivel alejado aún de lo que se requiere para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral (1.2 millones de puestos de trabajo).

La creación de empleo en el tercer trimestre estuvo acompañada de un repunte en la tasa de desocupación, la cual pasó de 2.7% a 2.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), su nivel más alto de los últimos 12 meses.

El empleo femenino fue el que más creció entre julio y septiembre: poco más de 157,000 mujeres se incorporaron a la población ocupada. En los últimos dos trimestres, la ocupación femenina ha mostrado un mejor desempeño que la masculina.

Del crecimiento de la población ocupada, el 78% se concentró en el trabajo formal. Como consecuencia, la tasa de informalidad tuvo una ligera reducción de 0.1 puntos porcentuales y se ubicó en el 55% de la fuerza laboral.

“Si bien el empleo formal registró un crecimiento anual en los últimos dos trimestres, el aumento de la tasa de desempleo a su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2024 y la ocupación en el sector informal en un nuevo máximo histórico muestran que el mercado laboral de México se mantiene débil”, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La tasa de ocupación en el sector informal, que mide únicamente el trabajo en unidades económicas informales, anotó un nuevo máximo histórico trimestral, tras alcanzar el 30.3%.

Para Axel González, coordinador de Datos de México, ¿Cómo vamos? (MCV), el nivel que alcanzó la tasa de ocupación en el sector informal tiene implicaciones en “lo que se puede esperar de la evolución de la informalidad laboral en el mediano plazo”.

A decir del especialista, el hecho de que el indicador se mantenga cercano o por arriba del umbral de 30% es “preocupante” porque será difícil que la tasa de informalidad general “pueda bajar en el tiempo”.

Por otra parte, el trabajo subordinado fue el único renglón que decreció, con una contracción de 152,186 plazas. Los empleadores (126,816) y el trabajo independiente (105,480) fueron los que más ocupación crearon entre julio y septiembre.

En tanto, la subocupación se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre previo (6.9%), aunque el indicador aún tiene margen de mejora: en el primer trimestre se redujo a 6.6%, el dato más bajo de la historia.

Inactividad crece más rápido

En el tercer trimestre la inactividad laboral registró un crecimiento anual de 1.2 millones de personas, un ritmo de casi el doble del incremento en la PEA, la cual sumó a 659,267 personas.

En julio-septiembre de este año, también se observó un aumento de 373,180 personas en la Población No Económicamente Activa (PNEA); con este comportamiento, la inactividad laboral rebasó por primera vez el umbral de 43 millones de personas.

“La diferencia con respecto a la PEA sí es un resultado que hay que seguir mapeando porque si este conjunto de la población cada vez es más amplio que los que se incorporan a la PEA, sí tiene implicaciones directas tanto en la tasa de participación laboral del país como en la propia composición del mercado laboral”, apunta Axel González.

Para Gabriela Siller, “la dinámica de la PNEA opera como un amortiguador estadístico que contiene los niveles de desocupación, sin que esto implique una absorción genuina o eficiente de la fuerza laboral por el sector formal”.