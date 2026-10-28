Representantes de 41 Asociaciones Ganaderas Locales participan por la corona en la noche especial con Majo Aguilar

Este miércoles será coronada la Reina Expogan 2026, certamen que reúne a jóvenes de 41 Asociaciones Ganaderas Locales, y que va más allá de la imagen personal, al combinar el conocimiento de la actividad ganadera con la preparación, la presencia y las cualidades necesarias para representar a uno de los sectores más importantes de Chihuahua.

Las aspirantes se preparan para conocer este miércoles a quien portará la corona y representará a la Auténtica Fiesta Ganadera. Como parte de esta experiencia, las participantes cumplen una agenda de actividades que incluye sesiones fotográficas, recorridos, convivencia y evaluaciones en las categorías de asociación, ganadería, imagen y presencia.

Las actividades comenzaron este martes con la recepción de las candidatas en el hotel Sheraton, donde cada una recibió un kit integrado por el sombrero oficial MX Hats, camisa Rattler, así como su banda representativa de su asociación.

Posteriormente, las participantes visitaron Yeguada Los Alazanes, donde realizaron una sesión fotográfica y participaron en actividades relacionadas con los caballos, además de compartir alimentos y continuar con las evaluaciones previstas en el programa.

Uno de los aspectos centrales del concurso es el conocimiento de la ganadería, junto con la capacidad de las aspirantes para representar a sus respectivas asociaciones y comprender la importancia de la actividad pecuaria en la identidad y la economía del estado. A ello se suman criterios de imagen y presencia, que forman parte de una evaluación integral de las participantes.

La jornada del martes concluyó con una cena en La Hacienda, como parte de las actividades de convivencia previas a la elección.

Para este miércoles, las candidatas tienen programado un desayuno en Cotidiano, luego un recorrido por el Centro Histórico de Chihuahua cortesía de TuriCapital Chihuahua. Más tarde, acudirán a una comida en El Muchacho Alegre y regresarán al hotel para prepararse para la ceremonia.

Durante el evento se dará a conocer a la nueva representante de la feria. La actual reina, Azul Portillo Cruz, representante de la Asociación Ganadera Local de Guazapares, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

Al concluir la ceremonia, el programa contempla la presentación de Majo Aguilar en el Palenque ExpoGan, donde los boletos están a la venta a través de Don Boleton, así como en taquilla.

Con este certamen, ExpoGan Chihuahua 2026 destaca la participación de jóvenes de diferentes regiones y organizaciones del estado, así como la importancia de mantener viva la identidad ganadera mediante la preparación, el conocimiento y el compromiso con el campo chihuahuense.