“Más puesto que un calcetín”: De la Peña por aspiración a la alcaldía

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que “está más puesto que un calcetín” en su aspiración por ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la alcaldía de Chihuahua.

Dijo que está a la espera de que el partido defina los tiempos y las reglas bajo las cuales deberán apegarse las y los aspirantes a las candidaturas.

Asimismo, desmintió los rumores de que ya lo habían bajado de su aspiración y expresó que: “ni me suben, ni me bajan, es una aspiración personal en mi deseo de seguir sirviendo a Chihuahua”.