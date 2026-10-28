Renuncia de síndica y regidor de Parral exhibe incongruencia, deslealtad y ambiciones personales: PRI Chihuahua

-Durante décadas, ambos funcionarios recibieron respaldo político y apoyo institucional del Partido Revolucionario Institucional.

-Es más grande el PRI y los valores de Parral, que la ambición de dos personas.

La renuncia de la síndica Dalila Villalobos y del regidor Vicencio Chávez, integrantes del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, representa un acto de incongruencia política y deslealtad hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que durante décadas les brindó oportunidades, respaldo y apoyo institucional para desarrollar sus respectivas trayectorias políticas.

“La dirigencia estatal en los momentos de violencia siempre respaldo a la sindica cuando era regidora” nunca se le regateó nada.

Es extraño que digan que no recibieron apoyo, cuando son lo que son por el apoyo del PRI.

La ambición, la incongruencia y soberbia son malos consejeros en la política, el PRI prefiere a la prudencia como eje de decisiones.

El PRI Chihuahua cuestionó que ambos funcionarios hayan decidido abandonar las filas del partido después de haber recibido durante años el acompañamiento y la confianza de su militancia y de la actual dirigencia estatal, que les otorgó espacios de participación y representación política.

Estas decisiones evidencian, una conducta en la que las aspiraciones personales terminaron imponiéndose sobre los principios, ideales y compromisos que deben distinguir a quienes ejercen una responsabilidad pública.

“La lealtad, la congruencia y el compromiso con la ciudadanía son valores fundamentales de la actividad política. No se puede construir una trayectoria durante décadas bajo el respaldo de un partido y después desconocer los principios y la confianza que permitieron alcanzar posiciones de representación popular”.

El PRI estatal consideró que la salida de ambos funcionarios constituye un ejemplo negativo para las nuevas generaciones de políticos, independientemente de su filiación partidista, al proyectar una imagen de deslealtad, oportunismo y ambición de poder por encima de las causas sociales.

Es de recordar que los acercamientos y compromisos políticos que ambos funcionarios habrían mantenido con otras fuerzas partidistas, al considerar que cualquier negociación de carácter personal debe realizarse con transparencia y sin anteponer intereses particulares a las responsabilidades adquiridas frente a la ciudadanía.

“La política debe ejercerse con principios, convicciones y causas, no como un instrumento para satisfacer ambiciones personales. Quienes anteponen sus intereses a los compromisos asumidos con la militancia y la sociedad terminan alejándose de la verdadera vocación del servicio público”.

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua reiteró que ninguna aspiración individual está por encima de la institución, de su historia ni de los miles de militantes que diariamente trabajan con convicción y compromiso por las familias chihuahuenses.

“Los cargos son temporales, pero los principios, la congruencia y la lealtad deben permanecer. El PRI seguirá trabajando con quienes verdaderamente creen en sus ideales, en sus causas y en el compromiso de servir a Chihuahua”.