Pide Arturo Zubía a la Auditoría Superior de la Federación investigar el manejo del dinero del INE

También solicita a la Cámara de Diputados elegir una nueva presidencia independiente de los partidos.

Chihuahua, Chih.- El diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, propone que el Congreso pida a la Auditoría Superior de la Federación investigar cómo se gastó el dinero del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala. La propuesta, que presenta en representación de su bancada, responde a señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y pagos del instituto.

El punto de acuerdo recoge reportes sobre pagos por servicios que no pudieron comprobarse y relaciones personales, familiares o laborales entre funcionarios del INE y empresas contratadas. Solicita investigar estos señalamientos para aclarar si hubo un uso indebido del dinero público y determinar quiénes serían responsables.

La petición a la Auditoría consiste en revisar el gasto del INE durante esa gestión y realizar las investigaciones que correspondan. También plantea que la Cámara de Diputados inicie cuanto antes el procedimiento para elegir una nueva presidencia del instituto. Pide que la persona elegida sea imparcial y pueda tomar decisiones sin favorecer a ningún partido político.

La solicitud a la Cámara de Diputados pide elegir a una persona con una trayectoria que demuestre imparcialidad y sin vínculos que comprometan sus decisiones. El objetivo es que la presidencia del INE responda a la ciudadanía y actúe con independencia del gobierno y de los partidos políticos.