Convoca regidora del Verde a “Segunda Carrera Verde 5K” en beneficio de perros y gatos en situación de calle

La inscripción consta de donar alimentos para perros y gatos.

En el marco del Día Mundial de la Ecología, Rosario Ávila García, Regidora por el Partido Verde y presidenta de la Comisión de Ecología y Bienestar Animal, convocó a la población en general a participar en la “Segunda Carrera Verde 5K”, la cual se llevará a cabo este sábado 31 de octubre, en la ciudad deportiva (Av. División del Norte y Calle 27) a partir de las 7:30 horas.

La inscripción consta en la donación de alimentos para perros y gatos, los cuales serán entregados a albergues de animales en situación de calle y comunidades serranas del Estado.

“El objetivo de esta carrera es promover el deporte, el amor por la naturaleza y la ayuda social, generando un espacio de convivencia y participación para la comunidad chihuahuense”, comentó.

Cabe mencionar que cada participante recibirá una playera conmemorativa y una medalla de participación.

Así mismo, se premiará a los tres primeros lugares.

Inscríbete en: https://forms.gle/cgjFtFGRDZucauPZA, escribe al WhatsApp al 614-104-69-57 y antes de iniciar la carrera.