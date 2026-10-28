Denuncias de Ariadna y Cruz vs Maru serían improcedentes: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que las denuncias que preparan Ariadna Montiel Reyes y Cruz Pérez Cuéllar en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván son, desde su punto de vista, improcedentes.

“Depende de un acto de voluntad de ellos. Lo que yo sé es que han anunciado que lo van a hacer, vamos a ver qué es lo que hacen”, expresó el secretario general durante una atención a medios de comunicación locales.

Ello luego de que la semana pasada, la gobernadora señaló en entrevistas con medios de comunicación nacional que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, tiene vínculos con el crimen organizado, al sostener acuerdos con grupos delictivos que operan en la entidad.

Maru Campos también mencionó que desde la estructura federal se pretende hacer creer que ella pactó hizo un pacto con la presidenta Claudia Sheinbaum durante el encuentro que tuvieron en el Aeropuerto de Ciudad Juárez.

En respuesta, el futuro candidato a la gubernatura por Morena, Cruz Pérez Cuéllar anunció que presentaría una denuncia en contra de Maru Campos por presunto daño moral en contra de Ariadna Montiel y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, ayer martes la presidenta nacional de Morena aseguró que presentará denuncias en contra de Maru Campos por presuntas irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género, luego de las declaraciones que realizó la mandataria estatal.