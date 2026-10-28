“Endeuda Morena al país, y deja a los municipios sin recursos”: Mario Vázquez

-El senador del PAN cuestionó que el pago de la deuda y la recaudación crezcan mientras los ayuntamientos enfrentan dificultades para garantizar servicios públicos.

El Paquete Económico 2027 compromete las finanzas del país y deja olviadas las necesidades de los municipios, advirtió el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, durante el debate en el Senado sobre la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, señaló que los ayuntamientos enfrentan mayores responsabilidades en seguridad, agua potable, alumbrado e infraestructura, sin una distribución presupuestaria que responda a las necesidades de sus comunidades.

“¡Es la deuda! ¡Es irresponsabilidad! Y lo peor de todo, ¡es corrupción!” advirtió mientras cuestionaba las decisiones presupuestarias del gobierno y cómo afectarán a millones de mexicanos y a las futuras generaciones.

Vázquez advirtió que la deuda pública podría alcanzar los 21.66 billones de pesos al cierre de 2027, mientras que el costo financiero superaría los 1.5 billones, una cifra mayor a la inversión física proyectada.

Además, cuestionó que el Gobierno Federal estime recaudar más de 6.2 billones de pesos en impuestos, sin garantizar resultados proporcionales para las familias y los gobiernos locales.

El legislador también exigió transparencia sobre el destino de los recursos públicos y las investigaciones por presuntos desvíos, como el caso Segalmex y el robo fiscal de combustible.

Mario Vázquez, junto con el Grupo Parlamentario del PAN votaron en contra de los tres dictámenes del Paquete Económico 2027 mientras demandaron una distribución más justa de los recursos, así como rendición de cuentas sobre la deuda y la recaudación.

“Porque detrás de cada impuesto está el esfuerzo de una familia; detrás de cada deuda hay una obligación para el futuro; detrás de cada peso desviado hubo una oportunidad que México perdió”, dijo el senador de Chihuahua. “¡Que el gobierno rinda cuentas con la misma determinación con la que recauda impuestos del pueblo!” concluyó.