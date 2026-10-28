Renuncia de Taddei no es suficiente se debe dar investigación: Estrada

El coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dio a conocer que ante el nombramiento de Blanca Cruz como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que es necesario que sigan las investigaciones contra Taddei y los consejeros involucrados.

“La renuncia no es suficiente creo que debe de haber investigación hablamos de proveedores desde 2014 y con dos administraciones del INE, además a través de medios se da servicios a organismos incluso de Chihuahua”, comentó.

En este sentido expuso que en el pasado no se daba una intervención en el INE por parte de la oposición, sin embargo, hay un problema estructural para quien desde el 2023 esta a cargo del INE.

“Nosotros debemos cuidar al órgano no solo por administración financiera como país tenemos décadas basados en la desconfianza en México encontrarán solo actual del INE con un sistema transparentado para dar confianza”, comentó.

Asegura que debe de haber más involucrados en el tema de corrupción por lo cual debe de haber un proceso de investigación.