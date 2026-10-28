Morena va vs Reforma de enajenación de predios y contratación del Estado

El coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Cuauhtémoc Estrada Sotelo, señaló que la reforma de modificación para la enajenación de predios del estado es una manera de eliminar la aprobación o no del Congreso del Estado para la venta de predios y contrataciones del Estado.

“Hace meses se promueve una ley para ampliar una fracción al articulo 46 que los terrenos del ejecutivo considere para promover la industria puedan venderse sin que pase por aprobación del congreso, de aprobarse en el pleno es solo voluntad de la gobernadora”, comentó.

Asegura que esto es una manera de contratar o no sin decisión de Congreso y Cabildos de compras o ventas.

“Desproposito y contranatura que un congreso decida quitarse facultades, de aprobarse en el pleno es de que nosotros no queremos dar la venta solo que la haga la gobernadora en turno, el hecho de que pase por congreso es por una razón de evitar que una sola persona de manera unilateral lo haga, los propios diputados ya no quieren representar al pueblo”, comentó.

Asegura que esto es absurdo pues es una manera de vigilar los bienes del estado, esta ley ha dado controversia para los diputados por una discrecionalidad en la venta de predios, el legislador destacó que el 21 de octubre se dio un cambio a la ley.

Hasta el momento se dice que el estado ha dado a conocer que los terrenos que se han vendido por parte del estado han sido por debajo del costo, algunos a proyectos privados y otros por hospitales y escuelas, mismos aprobados por Morena.

En este sentido destacó que darán una controversia constitucional ya que no creen que se dé una controversia de la gobernadora, por ley un cabildo lo podría hacer.