Reporte de localización de restos óseos en predio baldío de Cuauhtémoc

La Policía Municipal informó que a las 18:05 horas de este lunes 13 de abril, se reportó al sistema de emergencias el hallazgo de restos óseos humanos, en un predio baldío de la avenida Venezuela, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras.



De acuerdo con el informe oficial, en el lugar se observó una osamenta que carecía de extremidades inferiores, por lo que los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.



Posteriormente, se notificó a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acudiendo personal de la Agencia Estatal de Investigación y de Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo del procesamiento del sitio y el levantamiento de los restos para su análisis forense y posible identificación.