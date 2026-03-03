Reportan que Israel bombardeó la oficina del presidente de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron este martes que habían atacado la oficina presidencial de Irán, así como otros edificios clave del Gobierno, tras un “prolongado proceso de recopilación y análisis de inteligencia”.

Según indicaron en un comunicado, el ataque se realizó durante la noche de este lunes y también alcanzó el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el sitio de reunión del foro más importante para la toma de decisiones de seguridad. Además, es la institución que capacita a oficiales iraníes.

“El complejo fue utilizado por el líder eliminado del régimen terrorista iraní, Alí Jameneí, y albergaba infraestructura utilizada para gestionar ataques contra el Estado de Israel, así como para dirigir y financiar a los representantes terroristas del régimen”, continúa la declaración.

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los bombardeos se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos cuatro altos cargos militares del país.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.