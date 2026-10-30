Reportan privación de 7 personas El Vergel

Guillermo Hinojos Hinojos, fiscal de Distrito Zona Sur informó que ayer jueves se recibió un reporte al 911 de privación de la libertad de 7 personas en la comunidad de El Vergel, municipio de Balleza.

El reporte se realizó por una mujer que dijo haber recibido una llamada de uno de los familiares quien iba de camino a Hidalgo del Parral, sin darse a conocer más datalles al respecto.

Asimismo, no existe al momento una denuncia formal en las oficinas de la Fiscalía Sur, no obstante, se integró una célula de elementos que se dirigen al lugar, en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda.

Medios de la región indican que algunas de las víctimas ya habrían sido asesinadas, sin embargo, el hecho aún no se corrobora por las autoridades.