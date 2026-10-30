Busca Tesorería municipal elevar ingresos a 8 mil millones de pesos en 2027

La administración municipal de Chihuahua proyecta alcanzar ingresos por cerca de 8 mil millones de pesos durante 2027, lo que significaría un aumento de aproximadamente 700 millones de pesos en comparación con los 7 mil 300 millones contemplados para el presente ejercicio fiscal.

La tesorera municipal, Aida Amanda Córdova Chávez, informó que la propuesta de Ley de Ingresos ya se encuentra concluida y será presentada al alcalde para posteriormente continuar con el proceso de revisión ante las instancias correspondientes del Ayuntamiento.

Explicó que, como parte de la preparación del paquete económico para el próximo año, el Cabildo ya aprobó las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, documento que establece los valores por metro cuadrado de los terrenos, dependiendo de su ubicación, así como de las edificaciones, de acuerdo con sus características y calidad.

La funcionaria indicó que dichas tablas fueron enviadas al Congreso del Estado, mientras que la Ley de Ingresos deberá seguir su proceso legislativo para ser entregada a más tardar el próximo 30 de noviembre. Con ello, el Municipio avanza en la definición de los recursos con los que contará para atender sus compromisos y proyectos durante 2027.