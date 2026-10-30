Aplazan audiencia de Zuany por amparo vs orden de aprehensión

La audiencia constitucional por el recurso de amparo que promovió Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, se pospuso para el 24 de noviembre del 2026 a las 10:00 horas.

Se trata de un amparo indirecto bajo el numeral 2735/2026 en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, para la cual ya se le concedió una suspensión provisional.

La Fiscalía General del Estado tiene una orden pendiente en su contra, dentro de la misma causa que el exfiscal César Jáuregui Moreno por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Originalmente, la audiencia constitucional se tenía prevista para ayer jueves a las 10:00 horas, en la que el exfiscal de Operaciones Estratégicas debía comparecer ante el Juzgado Onceavo.