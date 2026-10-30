Inician cimentación del paso inferior en Av. de las Torres y Blvd. Independencia, en Juárez

– _Con el pilotaje en marcha, el cruce con Talamás Camandari avanza hacia su construcción y beneficiará a más de 1.5 millones de habitantes_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que se realizan los trabajos de pilotaje en el paso inferior del cruce de la Av. Francisco Villarreal Torres (Av. de las Torres) con el Blvd. Independencia (Talamás Camandari), en Ciudad Juárez. La obra fue supervisada por el secretario Jorge Chanez y su equipo técnico.

El pilotaje consiste en perforar el terreno e introducir columnas de acero y concreto a gran profundidad, que transmiten el peso de la estructura hacia suelo firme. Estos elementos dan estabilidad y seguridad al paso inferior y permiten que resista el tránsito diario de vehículos. Aunque quedarán bajo tierra una vez concluida la obra, de ellos depende el funcionamiento de toda la estructura.

La construcción inició a mediados de octubre y registra un avance físico de 1 por ciento. Con este cruce se busca dar mayor fluidez al tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad y reducir los tiempos de traslado. Mientras avanzan los trabajos, la circulación sobre la Av. de las Torres se mantendrá en ambos sentidos por los carriles laterales, ya que los carriles centrales permanecerán cerrados. A partir de noviembre de 2026 operarán las rutas alternas: de sur a norte, por la Av. Miguel de la Madrid y la calle Ramón Rayón, y de norte a sur, por las calles Praderas del Norte y Yepomera. La zona contará con señalización en campo para orientar a las y los conductores.

La SCOP agradece la comprensión y la paciencia de la ciudadanía, y hace un llamado a salir con anticipación, considerar los tiempos de traslado, utilizar las rutas alternas, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona de trabajo.