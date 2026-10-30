PT va en coaliciones parciales con Morena y PVEM; analizarán alianza por alcaldía de Chihuahua

Tania Aguilar Gil, dirigente estatal del Partido del Trabajo mencionó que estarán a la espera de la alianza o coalición con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de ser así se dara una encuesta para los candidatos.

En este sentido destacó que la coalisión será posible casi 100% federal y los locales se determinarán, están por definir en la mesa de candidaturas, así como las 17 gubernaturas a nivel nacional.

“Yo creo que lo que podemos ver es que vamos en coalisiones parciales, pues dos procesos anteriores fuimos en coalisión parcial y no total”, comentó Águilar.

Señaló que van en una coalisión que en el estado de manera local, el cual será parcial y más del 50% de los municipios será en coalisión con candidatos de Morena y Partido Verde y en otros encabezados por el PT.

“Estamos preparados para los dos escenarios la oproxima semana la mesa de candudaturas en donde se dará un alnalisis en como las tres fuerzas porliticas Y no dejen pasar al PRIAN”, comentó.

En el municipio de Chihuahua se dan aspirantes y en dado caso de una alianza se dará la participación con alianzas.

“Nuestro apoyo a la 4t sigue, somos la verdadera izquierda y tan es así que le hemos dado espacio a las personas que son de izquierda en el estado de Chihuahua, nosotros tenemos la certeza que los principios del movimiento de izquierda”, concluyó.