Presenta Rector de la UACH resultados del Cuarto Informe de Actividades

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) fortalece su compromiso con la formación académica, la investigación científica, el bienestar de su comunidad y el desarrollo del estado, afirmó el rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, durante la presentación de su Cuarto Informe de Actividades, en el que destacó los avances de la institución y los proyectos estratégicos para consolidar su crecimiento.

Durante su mensaje, el rector señaló que los resultados presentados son producto del esfuerzo de la comunidad universitaria y de una administración enfocada en generar oportunidades para las nuevas generaciones, impulsar el conocimiento y responder a las necesidades de la sociedad chihuahuense.

En materia académica, la UACH cuenta con 164 programas educativos distribuidos en sus 15 facultades y una comunidad de más de 29 mil estudiantes, cifra que representa un crecimiento de 2.62 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, 4 mil 683 alumnos iniciaron su servicio social y 948 realizaron prácticas profesionales, como parte de su formación y vinculación con el entorno.

Rivera Campos destacó también el fortalecimiento de la oferta educativa y las acciones de internacionalización, entre las que sobresalen los programas de doble titulación, con convenios establecidos en 10 facultades.

En el ámbito científico, la Universidad registró un avance en la incorporación de docentes e investigadores al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), con 434 integrantes reconocidos en el reporte de resultados, 32 más que el año anterior. A ello se suman 94 cuerpos académicos y 29 programas de maestría y doctorado con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Rivera Campos resaltó que la investigación universitaria se orienta a resolver problemáticas prioritarias para Chihuahua, como el aprovechamiento del agua, la producción agrícola sostenible, la salud, la inteligencia artificial y la conservación de los ecosistemas. También anunció la continuidad del programa Más Investigación UACH, que contempla una inversión de cinco millones de pesos para respaldar proyectos de docentes e investigadores.

Como parte de las acciones de vinculación y responsabilidad social, la institución otorgó más de siete mil becas en distintas modalidades, fortaleció los programas de atención a la salud física y mental y promovió iniciativas de inclusión, sustentabilidad y educación ambiental. En el ámbito deportivo, 997 atletas representaron a la Universidad en 33 disciplinas, mientras que la Orquesta Sinfónica de la UACH ofreció 36 conciertos, con una asistencia acumulada de 17 mil 500 personas.

Uno de los anuncios centrales del informe fue el avance del proyecto del Hospital Universitario, cuya primera etapa contempla ocho camas y un área de emergencias y traumatología. El rector explicó que este espacio busca fortalecer la formación clínica de los estudiantes de las áreas de la salud, ampliar los servicios médicos y contribuir a la atención de las necesidades hospitalarias de Chihuahua.

El proyecto contempla la participación de distintas facultades, entre ellas Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutriología, Ciencias Químicas, Odontología y Ciencias de la Cultura Física, con el propósito de integrar las capacidades académicas y profesionales de la institución en beneficio de la población.

En cuanto a la gestión institucional, Rivera Campos destacó el impulso a la innovación tecnológica mediante la aplicación +UACH Móvil, que alcanzó nueve mil descargas acumuladas, así como el fortalecimiento de la preparación docente, la colaboración con gobiernos municipales y el desarrollo de proyectos vinculados con la producción regional. Entre estos últimos figura Vino-UACH, cuyo vino Quinta Gameros obtuvo una Medalla de Plata en el Concours Mondial de Bruxelles.

Al concluir su mensaje, el rector reiteró que la Universidad mantendrá su compromiso con la transparencia, la calidad educativa, la investigación y la participación social. Asimismo, convocó a la comunidad universitaria a preservar el sentido de pertenencia y la unidad institucional para continuar construyendo una Universidad capaz de responder a los desafíos presentes y futuros de Chihuahua.