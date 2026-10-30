Presenta PT 5 coordinadores para diputaciones locales

El Partido del Trabajo llevó a cabo la “Presentación de personas Coordinadoras de Afiliación de la Ciudad de Chihuahua”, se trata de cinco perfiles locales para diputaciones locales.

Tania Aguilar Gil, dirigente Estatal del PT hizo el anuncio de los coordinadores distritales David armendariz D16 Noe Villar D15 Daniel Zuñiga D18 y Nijta Leal D12

“Son perfiles solamente del PT y evidentemente con la alianza nacional pero como partido dar los mejores perfiles”, coemntó.

Katia Galán fue presentada como coordinadora de la defensa por el Municipio de Chihuahua, en donde se dará su próximo registro ante la autoridad electoral.

Este es un metodo del PT con el fin de empezar hacer territorio en Chihuahua pues presentaron sus perfiles para la ciudad en cinco diputaciones.