Frente frío 4 llegará el sábado, frevén fuertes lluvias para hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este viernes 30 de octubre se esperan lluvias en distintas regiones del estado y para el sábado se prevé el ingreso del frente frío número 4 por el noroeste del país.

Para la tarde de este viernes se pronostican lluvias de 5.1 a 25 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Janos, Casas Grandes, Madera, Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Coyame.

Habrá precipitaciones de 2.1 a 5 mm en Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Aldama, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.

En Buenaventura, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Saucillo, Satevó, Parral, Matamoros y Allende, se prevén acumulados de 0.1 a 2 mm.

Para el sábado 31 de octubre, el ingreso del frente frío 4 favorecerá condiciones de frescas a templadas por la mañana y cálidas por la tarde, con ambiente frío en la zona serrana. Se esperan rachas de viento superiores a 35 km/h en López y Coronado.

Ese día se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 2 mm en Ahumada, Guadalupe, Casas Grandes, Madera, Aldama, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La CEPC exhortó a la población a conducir con precaución y no cruzar arroyos o calles inundadas y mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos a través de los canales oficiales.